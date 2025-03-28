جمال حيدر في رواية (بائعة الجوز) تشبث بالأرض وإدانة للإرهاب

2025-03-28 10:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

صدر مؤخراً عن دار لندن للطباعة والنشر، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً لها، رواية للكاتب جمال حيدر بعنوان: "بائعة الجوز".

تستعرض الرواية التي تقع في 234 صفحة من القطع الوسط، حكاية فتاة فقيرة مهاجرة من قرية بعيدة إلى مدينة برفقة جدتها وشقيقتها، إثر هروب والدها ووفاة والدتها، تبيع الجوز على أرصفة المدينة، تلتقي سائحاً قادماً من لندن لتمضي أقدارها في مسارات أخرى لم تكن مرسومة لها، لترسم الرواية بذلك الكثير من عوالم المدينتين بكثير من الشاعرية، مع الاهتمام بتفاصيل الاختلاف الحضاري وتصادمه.

تدين الرواية في نسيجها السردي الإرهاب، بكل صوره وأشكاله، باعتباره الآفة التي تقضم سمات الشعوب التي تقع ضحيته، مهدداً بذلك سلمها الأهلي‫، وتطور حياة ناسها، ناهشاً مستقبلها ومعرضاً أفقها إلى الاهتزاز، ولعل ما شهده العراق: إنساناً وأرضاً وحضارة، الدليل الأكثر وضوحاً على ذلك‫.

وتختتم الرواية بتصميم البائعة الفقيرة على التشبث بمدينتها ورفضها المغادرة إلى لندن، بالرغم من كلّ الخسارات والعذابات التي تحاصرها‫.

والجدير بالذكر أن الكاتب ولد في بغداد وغادرها في النصف الثاني من عقد السبعينيات، ويقيم حالياً في العاصمة البريطانية لندن، حاصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية، صدرت له العديد من الكتب توزعت بين النقد والأدب والاجتماع والرواية وأدب الرحلات والترجمة‫.