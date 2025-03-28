اسوان الكلداني يستحصل موافقة هيئة الرئاسة على إدراج قانون ضحايا قاعة الحمدانية ومستشفى ابن الخطيب ضمن الجلسة المقبلة

2025-03-28 10:35:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

أعلن النائب أسوان الكلداني عن جمع تواقيع واستحصال موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب والسادة النواب على إدراج مشروع قانون حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب ومركز النقاء وقاعة الحمدانية ضمن جدول أعمال الجلسة القادمة لمجلس النواب.





وأكد الكلداني أنه سبق وأن قدم طلبًا رسميًا لشمول اهالي الضحايا بالحقوق التقاعدية ، وتمت الموافقة على القراءة الأولى للقانون ، مشددًا على أهمية الإسراع في إقرار القوانين المهمة التي تضمن حقوق المتضررين وعائلاتهم من المستحقات الماليه والتقاعدية ، وإنصافهم وفق القوانين النافذة.





كما أشار الكلداني إلى أن هذا القانون يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعويض الضحايا، وخاصة أهالي قاعة الحمدانية، مؤكدًا أن حركة بابليون عازمة على إكمال تشريع هذا القانون ضمن أولويات عملها.



