2025-03-28 10:45:04 - المصدر: ايشان

في ليلة هي الأكثر عنفا التي شهدها اليمن منذ بدء العمليات العسكرية الأميركية في البحر الأحمر إثر هجمات الحوثيين، استهدفت القوات الأميركية 6 محافظات يمنية بما لا يقل عن 44 غارة حوالي 100 هدف. المحافظات التي استهدفت بالغارات الأميركية العنيفة هي محافظات صنعاء وصعدة والحديدة والجوف وعمران ومأرب. وأكد الجيش الأميركي مقتل العديد من قادة […]

ظهرت المقالة 44 غارة في ساعات.. اليمن يشهد أعنف لياليه منذ بدء الضربات أولاً على ايشان.



