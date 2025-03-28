2025-03-28 11:54:04 - المصدر: ايشان

أكد صالح محمد العراقي، المعروف بـ”وزير الصدر”، ضرورة تحديث بيانات المقترعين، رغم توجيه زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة. جاء ذلك في تدوينة على منصة “تيليغرام” التي يتخذها صالح العراقي، منصة رسمية لتوجيه أتباعه من التيار. وأعلن زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، مقاطعته للانتخابات المقبلة، مؤكداً “عدم […]

ظهرت المقالة رغم “النهي عن الانتخابات”.. وزير الصدر يعضد على ضرورة “تحديث” بيانات المقترعين أولاً على ايشان.



