2025-03-28 11:54:04 - المصدر: ايشان

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الخميس إنه عبر لنظيره التركي هاكان فيدان عن قلق الولايات المتحدة إزاء الاحتجاجات والاعتقالات في تركيا عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وأشعل احتجاز أكبر منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد، على ذمة محاكمته بتهمة الفساد، أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عقد ونفذت […]

ظهرت المقالة بعد اتساعها… واشنطن تبدي قلقاً من احتجاجات تركيا أولاً على ايشان.



