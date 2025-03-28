النفط تفتتح 4 منافذ لوقود الغاز على الطريق الدولي للمحافظات الجنوبية

2025-03-28 12:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، عن افتتاح 4 منافذ لوقود الغاز على الطريق الدولي للمحافظات الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تواصل وعبر الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في تحقيق الانجازات الكبيرة في مشروعها الوطني لإضافة منظومات الغاز للسيارات من خلال افتتاح أكبر عدد من المنافذ لتعبئة وقود الغاز السائل في بغداد والمحافظات، وذلك بسبب النجاح الكبير الذي حققه هذا المشروع الوطني".

وبين مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز أنمار علي حسين، حسب البيان، أن "الشركة أفتتحت أربعة منافذ جديدة على الطريق الدولي بين بغداد والمحافظات الجنوبية وبالتحديد في محافظة المثنى وهي: (محطة النفق المشيدة الاهلية في المدخل الجنوبي لمدينة السماوة، محطة مرج البحرين المشيدة الاهلية في مدخل قضاء الوركاء، محطة دلة الخير المشيدة الاهلية في مدينة الرميثة، محطة نجمة الغانم في الطريق الدولي السريع مقابل مدخل السماوة الشمالي)".

وأشار حسين الى، أن "مشروع إضافة منظومة الغاز للسيارات يحظى باهتمام كبير من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ، ومتابعة مستمرة من قبل وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، لما له من أهمية بالغة تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الاولى والصالح العام".