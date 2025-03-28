الديمقراطي الكوردستاني يدين "الإقصاء الوظيفي" في كركوك: 7 تعيينات فقط للكورد

2025-03-28 13:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس كركوك، يومالجمعة، ما وصفته بـ"السياسة المنحازة" التي يتم اتباعها ضد المكون الكورديوالمكونات الأخرى في المحافظة.

وذكرت الكتلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الكورد حصلوا على سبعدرجات وظيفية فقط، مقابل 149 تعييناً لمكون محدد، وذلك بعد انتهاء الدورةالتدريبية وبدء مهامها اليوم، رغم أن نسبة الكورد في الانتخابات التي أجريت تحتإشراف الحكومة الاتحادية تجاوزت النصف".

وأضافت أن "هذه السياسة تهدف إلى تقليص دور الكورد في مؤسسات الدولة،ما أدى إلى انخفاض نسبة تمثيلهم في مؤسسات كركوك الحكومية إلى أقل من 15%"،عادة إياهاً بـ"الانتهاك الواضح لمبادئ العدالة والمساواة التي نص عليهاالدستور العراقي".

كما دعت الكتلة، الحكومة الاتحادية وحكومة كركوك المحلية إلى "تصحيحهذا الخلل عبر توزيع التعيينات بشكل عادل يعكس حجم المكونات السكانية"، مؤكدةرفضها القاطع "لهذا التمييز والتحيز".

كما شددت على أنها ستتخذ جميع السبل القانونية والدستورية لمعالجة هذاالوضع، "بما في ذلك الاحتجاجات السلمية المكفولة دستورياً، لمنع تنفيذ هذاالمخطط العنصري".