2025-03-28 14:55:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة (21) من دوري الكرة الممتاز، حينما تقام (9) مباريات في ملاعب بغداد وبقية المحافظات،وتأتي في المقدمة مواجهة الغراف متصدر الترتيب أمام الصناعات الكهربائية.ويسعى ممثل محافظة ذي قار إلى تعزيز موقعه والابتعاد أكثر عن بقية منافسيه، مستنداً إلى ميزتي الأرض والجمهور لتخطي حاجز الصناعات، من أجل المضي قدماً نحو تحقيق الإنجاز المتمثل في بلوغ دوري الأضـواء للمرة الأولى في تاريخه.وتعـادل الغـراف صاحب المرتبة الأولى في الاختبار الأخير أمام الكاظمية سلباً وأصبح يمتلك (37) نقطة، متفوقاً بنقطتين عن أقرب ملاحقيه، وفي المقابل خسر الصناعات بمواجهة فريق عفك بهدف من دون رد، ليبقى في ذيل القائمة برصيد (13) نقطة.بدوره يتطلع أمانة بغداد لتحقيق فوز جديد يؤهله لمواصلة المنافسة على اللقب، عندما يستضيف غاز الشمال، ونجح فريق العاصمة في انتزاع الوصافة في الجولة السابقة بعد تغلبه على الصناعة بهدف نظيف، رافعاً رصيده إلى النقطة (35).من جانبه يتطلع الجولان لاستعادة نغمة الانتصارات بملاقاة الكاظمية، بعد تعثره في المحطة(20) بالتعادل أمام بيشمركة السليمانية، ويقف الجولان بالتسلسل الثالث وله (34) نقطة.وفي بقية لقاءات الجولة (21) يحل الموصل رابع الترتيب ضيفاً على مصافـي الوسط، ويلتقي الصناعة أمام البيشمركة، وعفك والفهد، بينما يلعب فريق الحسين مع ميسان، ومصافي الجنوب والبحري، بالوقت الذي سيكون فيه ملعب النجف الثانوي مسرحاً لمباراة نفط الوسط والاتصالات، على أن تختتم الجولة يوم غد السبت بمواجهة الناصرية والرمادي.