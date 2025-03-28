وزير الخارجية الأردني: الفيديو المتعلق بمباراة العراق وفلسطين مزيف ومفبرك

2025-03-28 15:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، أن الفيديو المتعلق بمباراة العراق وفلسطين مزيف ومفبرك.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، تلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي"، لافتة إلى أن "الوزيرين بحثا خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين".وأضافت أن "الجانبين تناولا المحاولات التضليلية التي تسعى بعض الجهات إلى تمريرها بهدف الإساءة للعلاقات الأخوية بين العراق والأردن، من خلال نشر مقاطع فيديو مفبركة تتعلق بمباراة العراق وفلسطين التي أُقيمت في عمّان بتاريخ 25 آذار 2025".وشدد الجانبان، بحسب البيان، على "استراتيجية العلاقات العراقية الأردنية ومتانتها، والعمل المستمر على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العراقي والأردني"، مشيرين إلى أن "العلاقات العراقية – الأردنية الراسخة، ووعي الشعبين الشقيقين، أقوى من أن تتأثر بمثل هذه الفبركات والمغالطات التي تقف وراءها جهات مشبوهة".وأكد الوزير الصفدي أن "التحقيقات الفنية أثبتت بشكل قاطع أن الفيديو المنشور مزيف ولا يمت للحقيقة بصلة"، مشيرًا إلى "استمرار التحقيقات لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذه الحملة التضليلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين".