بمشاركة العراق.. السفراء العرب يبحثون مبادرة "الحضارة العربية" في روما

2025-03-28 15:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استضافت الأكاديمية المصرية للفنون في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الجمعة (28 اذار 2025)، برئاسة السفير المصري بسام راضي وبمشاركة السفير العراقي اجتماعًا للسفراء العرب لمناقشة مبادرة "الحضارة العربية" التي ستنطلق قريبًا برعاية الأكاديمية.

وأعرب السفير المصري عن سعادته باستضافة هذا اللقاء، مشيدًا بمكانة الأكاديمية الثقافية والتاريخية ودورها في تعزيز الثقافة العربية.

من جانبها، رحبت مديرة الأكاديمية رانيا يحيى، بالسفراء العرب وقدمت نبذة عن المبادرة التي تهدف إلى تسليط الضوء على هوية الحضارة العربية من خلال الفنون الثقافية، مشيرةً إلى أهمية المنصة التي توفرها الأكاديمية في قلب أوروبا لتعريف الجمهور الإيطالي والأوروبي بالتنوع الثقافي العربي.

بدورها، أكدت رئيسة بعثة جامعة الدول العربية في روما، السفيرة إيناس مكاوي، أهمية اللقاء التنسيقي، مشيدةً بالقيمة الثقافية للأكاديمية ودور المبادرة في تعزيز التكاتف العربي من خلال الأنشطة المشتركة.

وتخلل اللقاء جولة في الأكاديمية، شملت زيارة متحف مستنسخات توت عنخ آمون، والمعرض، والمسرح، ومبنى الجائزة، حيث أبدى السفراء إعجابهم بجهود الدولة المصرية في دعم الثقافة والفنون، وأكدوا رغبتهم في المشاركة بالمبادرة.

وشارك في الاجتماع سفراء وممثلون عن دول عربية عدة، أبرزها الإمارات، البحرين، قطر، سلطنة عمان، الأردن، العراق، سوريا، فلسطين، المغرب، السعودية، السودان، لبنان، تونس، اليمن، الكويت، وموريتانيا.

يُذكر أن هذا الاجتماع يُعقد لأول مرة منذ إنشاء الأكاديمية عام 1929، ويعد انطلاقة نحو تعزيز الجسر الثقافي العربي مع المجتمع الأوروبي.











