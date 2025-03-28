"صورة مجهولة" قرب جامع النبي يونس تثير الجدل بالموصل

2025-03-28 15:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الجمعة، أن قوات الشرطة استدعت موظفًا من دائرة الوقف السني بعد قيامه بإزالة صورة معلقة عند مدخل جامع النبي يونس في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، وذلك في ظل الجدل المتصاعد بشأن طبيعة الصورة والجهات التي تقف خلف تعليقها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أحد موظفي الوقف السني أقدم على إزالة صورة وُضعت عند المدخل الرئيسي لجامع النبي يونس، ما دفع الجهات الأمنية إلى استدعائه للتحقيق فيما إذا كان قد تلقى أوامر رسمية بذلك"، مضيفًا أنه "تم التأكد من هويته وصفته الوظيفية، وبعد أخذ إفادته أُخلي سبيله دون تسجيل شكوى ضده".

ويأتي هذا التطور بعد أن أصدرت لجنة شؤون الأوقاف في مجلس محافظة نينوى، أمس الخميس، بيانًا رسميًا تلاه عضو المجلس ورئيسة اللجنة، سمية الخابوري، أعلنت فيه منع وضع أي صورة شخصية أو سياسية أو مذهبية داخل الجوامع أو في محيطها، مشددة على أهمية احترام قدسية أماكن العبادة ومنع استغلالها لأغراض غير دينية.

وكانت الخابوري قد ظهرت في مقطع فيديو مصوَّر أمام جامع النبي يونس، اشارت فيه الى ان "الصورة المعنية تمت إزالتها ثلاث مرات سابقًا، لكنها كانت تُعاد إلى مكانها من قبل جهات متنفذة، ووصفت الأمر بأنه استفزاز واضح لأهالي الموصل".

من جهته، أصدر "مجلس علماء الرباط المحمدي" في نينوى وهو المتهم بتعليق الصورة، بيانًا ردّ فيه على تصريحات الخابوري، مؤكدًا أن الصورة لا تحمل طابعًا سياسيًا أو شخصيًا، وإنما تتضمن أبياتًا شعرية ذات مضمون ديني، نافياً وجود أي تدخل من جهات متنفذة في تعليقها.