وزير الكهرباء بشأن ايقاف استيراد الغاز الإيراني: سنعاني من صيف ساخن

2025-03-28 16:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أوضح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، أنه في حال شملت العقوبات الأمريكية استيراد الغاز من إيران فأننا سنعاني من صيف ساخن.

وأكد الوزير في تصريحات متلفزة، تابعتها "بغداد اليوم" بأن "العقوبات الأميركية شملت استيراد الكهرباء من إيران ولم تتضح الصورة بخصوص الغاز"، مشيرا الى، أنه "سنعاني من صيف ساخن بحال شملت العقوبات الأميركية استيراد الغاز من إيران".

وتابع الوزير، بأن "المناقشات لا تزال جارية داخل واشنطن بشأن شمول الغاز الإيراني".

وكان قد أكد نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية عدنان الجابري، في وقت سابق بأن "الغاز المنتج من الحقول العراقية لا يغطي 60% من الحاجة المحلية، وبالتالي على الحكومة العمل للحصول على استثناء من الولايات المتحدة الامريكية لغرض استيراد الغاز والكهرباء من إيران".

واشار، الى أن "وزارة النفط تعمل لاستثمار الغاز في جميع الحقول النفطية سيما الغازية منها" كاشفا عن أن " العراق يستثمر ما يقدر بـ70% من الغاز الموجود في الحقول".

وعن اتجاه العراق نحو صيف ساخن بين الجابري أن "هناك حلولا تعمل عليها الجهات الحكومية لتقليل ساعات انقطاع التيار الكهربائي".

ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، حيث تستورد وزارة الكهرباء كميات تتراوح بين 40 إلى 50 مليون متر مكعب يوميا.

ومع تكرار انقطاع الإمدادات بسبب مشكلات مالية وتقنية، يتعرض العراق لأزمات طاقة متكررة، خاصة خلال فصل الصيف، عندما يرتفع الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية.

برغم امتلاك العراق احتياطيات ضخمة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، إلا أن استغلاله لا يزال محدودا بسبب ضعف البنية التحتية وعدم اكتمال مشاريع معالجة الغاز، مما يجبر الحكومة على استيراد الغاز لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء.