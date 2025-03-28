بكيت من شدة الخوف.. رونالدو "الظاهرة" يكشف عن أصعب لحظاته

2025-03-28 16:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو، اليوم الجمعة (28 اذار 2025)، عن أبرز المحطات الصعبة في مسيرته الكروية الحافلة، بما فيها أعنف تدخل تعرض له ومعاناته الطويلة مع الإصابات التي كادت تقضي على مستقبله.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات النجم البرازيلي، الذي وصف أعنف تدخل تعرض له قائلا: "كان ذلك في مباراة ودية بين بنفيكا وكروزيرو. المنافس كان يرتدي حذاء به مسامير من الألمنيوم بقياس 21 في الخلف و19 في الأمام".

وأضاف: "عادة ما يرتدي المهاجمون مسامير بقياس 9 أو 11 فقط. كان يبدو كرجل آلي في نفق اللاعبين. كان ذلك التدخل الأكثر عنفا في حياتي، جعلني أبكي ليس من الألم فقط، بل من الخوف على مسيرتي ومستقبلي".

وتابع "الظاهرة" حديثه عن معاناته مع الإصابات، مشيرا إلى أنه بدأ يشعر بألم طفيف في الأوتار خلال عام 1998، لكنه أكمل بطولة كأس العالم بنفس العام بشكل جيد. وقال: "حينها اعتقدت أن هذا الأمر طبيعي ويحدث للكثير من اللاعبين. ولكن في عام 1999 بدأت الإصابة تتفاقم حتى تمزق الوتر جزئيا أثناء وجودي مع إنتر ميلان".

واستطرد: "ارتكبت خطأ حين قمنا بخياطة الوتر جزئيا فقط. لم يكن أحد يتوقع أنه سيتمزق تماما بعد ستة أشهر. شعرت وقتها وكأنني تلقيت رصاصة. لم أبكِ من الألم، بل من الخوف. سألت نفسي: ماذا يحدث لي؟ هل انتهت حياتي؟".

بدأ رونالدو مسيرته مع نادي كروزيرو في عام 1993، قبل أن ينتقل إلى آيندهوفن الهولندي، ثم برشلونة الإسباني، وإنتر ميلان، وأخيرا ريال مدريد في عام 2002. وخلال هذه الرحلة، حقق إنجازات استثنائية رغم الصعوبات التي واجهها.

على جانب آخر، اعترف البرازيلي البالغ 48 عاما بحبه الكبير لتنظيم الحفلات وحضورها منذ أيامه كلاعب. وقال: "كنت منخرطا في الحفلات والتدريبات فقط. مثلا، كنت ألعب يوم السبت، ثم أغادر إلى باريس يوم الأحد لحضور حفلة، وأعود بالطائرة إلى مدريد في السابعة صباحا، وأصل الساعة التاسعة لأتدرب عند العاشرة. كنت أكرر هذا الروتين مرارا".

وتابع: "توسعت في مجالات أخرى أيضا، وسافرت كثيرا. دائما كنت أحب الحفلات وتنظيم المناسبات الراقية، وهدفي كان دائما إسعاد الجميع".

وشدد رونالدو على أن الموهبة وحدها لا تصنع النجاح، موضحا: "لم أكن أعرف في البداية ما يجب عليّ فعله لأصبح لاعبا عظيما. فعلت كل ما طُلب مني للتطور فنيا وتكتيكيا وبدنيا".

وختم قائلا: "تدربت كثيرا، لأن الوصول إلى تلك السرعة والقوة لم يكن نتيجة الموهبة فقط، بل كان ثمرة جهد كبير".

المصدر: وكالات