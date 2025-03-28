نينوى تسجل أول إصابة بالحمى النزفية لهذا العام

2025-03-28 16:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة نينوى، يومالجمعة، بتسجيل أول إصابة مؤكدة بالحمى النزفية لطفل يبلغ من العمر 13 عاماً فيمدينة الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الطفلالمصاب لا يعمل في مهنة الجزارة أو ما يرتبط بها بشكل مباشر، لكن بحسب إفاداتعائلته، فإنه كان يتواجد بشكل متكرر في منطقة مخصصة لربط المواشي داخل أحد الأحياءالسكنية في الموصل".

وأضاف أن "الفحوصات الطبية أكدت إصابتهبالحمى النزفية، وتم عزله على الفور وتقديم العلاجات اللازمة وفق البروتوكولاتالمعتمدة"، لافتا إلى أن "حالته الصحية مستقرة حتى الآن، وتتم متابعتهعن كثب من قبل الكوادر الطبية".

وتكثف دائرة الصحة في نينوى، بالتعاون معالجهات البيطرية، من إجراءاتها الرقابية والتوعوية في المناطق التي تنتشر فيهاالمواشي، خشية توسع دائرة الإصابات، لا سيما مع اقتراب موسم الأعياد الذي يشهدارتفاعًا في حركة الذبح والاختلاط بالحيوانات.