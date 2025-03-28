2025-03-28 16:45:04 - المصدر: ايشان

نفت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، ما تداولته وسائل إعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اختطاف رجل مرور تحت تهديد “الدرنفيس”. وقالت قيادة الشرطة، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “عدداً من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يتعلق بخطف احد رجال شرطة المرور في قضاء غماس، ونوضح لكم بأنه لا صحة لهذا الخبر نهائيا”. […]

ظهرت المقالة شرطة الديوانية: لا صحة لاختطاف رجل مرور تحت تهديد “الدرنفيس” أولاً على ايشان.



