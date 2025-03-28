2025-03-28 16:45:04 - المصدر: ايشان

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، أن الفيديو المتعلق بمباراة العراق وفلسطين مزيف ومفبرك. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، تلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي”، لافتة إلى أن “الوزيرين بحثا خلال الاتصال سبل […]

ظهرت المقالة الصفدي: فيديو مباراة العراق وفلسطين مفبرك.. سنلاحق المتورطين بالتضليل أولاً على ايشان.



