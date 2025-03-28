مجلس الخدمة يدعو المشمولين بالتعيين إلى مراجعة حساباتهم

2025-03-28 17:40:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

دعا مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الجمعة، المشمولين بالتعيين إلى مراجعة حساباتهم خلال الايام المقبلة للتعرف على جهات تعيينهم. وذكر بيان للمجلس، أن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود التميمي، ترأس الجلسة الطارئة رقم ٧ التي عُقدت اليوم الجمعة ٢٨ ٣ ٢٠٢٥ ، بحضور أعضاء المجلس، وقد تم اتخاذ قرار بتعيين عدد من حملة الشهادات العليا و الأوائل المشمولين بقانوني ٥٩ و ٦٧، داعياً المشمولين بالتعيين إلى مراجعة حساباتهم خلال الايام القادمة للتعرف على جهات تعيينهم. جدير بالذكر أن المجلس يواصل عمله خلال أيام العطل الرسمية، تأكيداً لحرصه والتزامه على انجاز المهام الموكلة له بأسرع وقت وتوفير فرص عمل للكفاءات المؤهلة التي تسهم في تطوير البلاد، وفق البيان. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام