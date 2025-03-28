2025-03-28 17:40:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، تنفيذ خطة لإقامة 84 مشروعاً في مجال البنى التحتية، وتجميل المناطق. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة، عدي الجنديل، إن هناك خطة طموحة لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للعاصمة، تشمل 84 مشروعًا، يتم تنفيذها بوتيرة سريعة، خاصة في مجال إكساء الشوارع وتجميل المناطق السكنية، وتتم أغلب الأعمال التي تتطلب قطع الطرق خلال الليل أو أيام العطل الرسمية لتفادي التأثير على حركة المرور. وأضاف، من المشاريع الأخرى التي تم إنجازها تأهيل كورنيش الأعظمية، الذي أصبح مرفقًا سياحيًا يضم نافورات وممرات للمشاة، ومنطقة ألعاب للأطفال، وجلسات ترفيهية، ما يجعله وجهة مثالية للعائلات البغدادية. ولفت إلى، أنه في إطار جهود إحياء التراث البغدادي، أطلقت أمانة بغداد مشروعًا لتطوير مركز العاصمة التاريخي، حيث يجري العمل على تأهيل المنطقة الممتدة بين ساحة الميدان وتمثال الرصافي، وقد تم إنجاز ست بنايات كنموذج أولي، ومن المقرر استكمال المشروع خلال ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة بغداد كوجهة سياحية عربية وعالمية. وأكد، أن أمانة بغداد تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية للنهوض بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة في العاصمة، من خلال مشاريع بيئية وتنموية تسهم في جعل بغداد مدينة أكثر حداثة وجاذبية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام