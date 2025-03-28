فرص وتحديات المنتخبات العربية في الطريق إلى كأس العالم 2026

2025-03-28 18:00:05 - المصدر: اندبندنت عربية

المنتخب السعودي تعادل سلبيا مع اليابان ضمن تصفيات كأس العالم 2026 (رويترز)

انتهت فترة التوقف الدولي خلال مارس (آذار) الجاري، بتحقيق المنتخبات العربية نتائج إيجابية وتقدمت خطوات نحو التأهل إلى كأس العالم 2026 المقرر إقامته في أميركا والمكسيك وكندا، وذلك خلال التصفيات المؤهلة إلى البطولة مع اقتراب انتهاء المشوار بصورة رسمية خلال العام الحالي.

واقتربت بعض المنتخبات من التأهل المباشر إلى البطولة، والبعض الآخر سيكون عليه التشبث بفرصة التواجد في الملحق الذي دائماً ما يكون صعباً، وسيكون توقف سبتمبر (أيلول) من العام الحالي شاهداً عن أول منتخب عربي يتأهل إلى المونديال، بعد تأهل اليابان وإيران من آسيا، ونيوزيلندا من أوقيانوسيا، والأرجنتين من أميركا الجنوبية، بجانب الثلاثي المستضيف أميركا وكندا والمكسيك.

وفي التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم يتنافس 10 منتخبات من أجل خطف بطاقات التأهل إلى البطولة، وهم الإمارات وقطر والأردن والعراق وعمان وفلسطين والكويت والسعودية والبحرين، وخلال هذه النسخة حسم الصعود إيران واليابان وما زالت المنتخبات العربية ترغب في اللحاق بهم إلى المونديال.

في المجموعة الأولى التي تضم إيران وأوزباكستان والإمارات وقطر وقيرغيزستان وكوريا الشمالية، يتنافس المنتخب الإماراتي على البطاقة الثانية للتأهل المباشر بعد حسم الأولى من قبل إيران.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث برصيد 13 نقطة خلف الوصيف أوزباكستان بـ17 نقطة وفي المركز الرابع قطر برصيد 10 نقاط.

ويتبقى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في آسيا جولتان بست نقاط، إذ الطريقة الوحيدة لتأهل المنتخب الإماراتي فوزه في المواجهتين (أوزباكستان و قيرغيزستان) على التوالي، وذلك من دون التفريط في أي نقطة من أجل الوصول إلى النقطة الـ19.

ويتطلب ذلك تعادل أو خسارة أوزباكستان أيضاً في الجولة الأخيرة أمام قطر وذلك سيكون أقصى حد سيصل إليه النقطة الـ18.

وفي التصفيات الآسيوية يتاح للمنتخبات أصحاب المركزين الثالث والرابع، الانتقال إلى دور جديد من أجل المنافسة على بطاقة جديدة إلى كأس العالم.

وفي المجموعة نفسها يستطيع المنتخب القطري في حال فوزه في إحدى المباراتين المتبقيتين للحفاظ على حظوظه بالانتقال إلى الدور الرابع الذي يتأهل من خلاله للمنافسة على بطاقة أخرى للمشاركة في كأس العالم.

وفي المجموعة الثانية تشارك المنتخبات العربية الأردن والعراق وعمان وفلسطين والكويت مع كوريا الجنوبية، وما زالت الأمور متاحة في البطاقتين المباشرتين.

يحتل المنتخب الكوري الجنوبي الصدارة برصيد 16 نقطة ومن بعده الأردن بـ13 نقطة والعراق في المركز الثالث برصيد 12 نقطة وعمان بـ10 نقاط وفلسطين بست نقاط والكويت أخيراً بخمس نقاط.

ويتبقى للثنائي الأردن والعراق الفرصة لخطف بطاقتي الصعود المباشر، وذلك مع تبقي جولتين فقط على النهاية وذلك بخسارة كوريا الجنوبية في المباراتين (العراق والكويت) مع فوز الثنائي العربي في المباراتين وتصدر المجموعة.

وسيكون هناك بثلاثة منتخبات عربية في نفس المجموعة المنافسة على الصعود إلى الدور الرابع.

وفي المجموعة الثالثة التي تضم اليابان (20 نقطة) والذي ضمن التأهل كأول منتخب يحقق ذلك، وأستراليا (13 نقطة)، والسعودية (10 نقاط)، وإندونيسيا (9 نقاط)، والبحرين والصين (6 نقاط).

فقد المنتخب البحريني فرصة التأهل المباشر إلى البطولة، ويتبقى فقط فرصة للتأهل إلى الدور الرابع ومنه إلى الملحق من أجل الحفاظ على فرصة مشاركته، وذلك بضرورة تحقيق الفوز في مباراتي الجولة التاسعة والعاشرة.

بينما أمام المنتخب السعودي مهمة قوية للغاية في المباراتين المتبقيتين، إذ من الضرورة أن يحقق الفوز في كليهما للحفاظ على حقوقه بالتأهل إلى النسخة المقبلة بالبطاقة الثانية بعد حسم اليابان الأولى.

ويواجه المنتخب السعودي كلاً من البحرين وأستراليا على الترتيب، إذ فوزه في المباراتين يضمن له التأهل من دون النظر لأي اعتبارات أخرى.

وهناك فرصة أخرى لـ "الأخضر" قد تريحه قبل مواجهته أمام أستراليا، وهي سقوط أستراليا أمام اليابان في الجولة التاسعة بالهزيمة، ليكون أمام المنتخب السعودي فرصة التعادل والفوز من أجل التأهل المباشر.

وعلى مستوى التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، نجد المنتخبات العربية، مصر والمغرب والجزائر وتونس هم الأقرب للتأهل مع تبقي أربع جولات على نهاية التصفيات.

ويحتاج منتخب مصر متصدر المجموعة الأولى إلى تحقيق الفوز في مباراتي شهر سبتمبر المقبل لحسم التأهل بصورة رسمية، وذلك عندما يستضيف إثيوبيا في الجولة السابعة والخروج لمواجهة بوركينا فاسو في الجولة الثامنة، إذ سيصل إلى النقطة الـ22 وهو عدد النقاط الذي يعجز منافسوه عن الوصول إليه.

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ويعد المنتخب العربي الأقرب في هذه التصفيات من الصعود هو المغرب بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته حتى الآن، محققاً 15 نقطة من خمس مواجهات، في المجموعة التي شهدت إقصاء إريتريا، أي أمام المغرب ثلاث مباريات فحسب، وسيتأهل مباشرة في حال تحقيق الفوز في اللقاء المقبل أمام النيجر أقرب منافسيه صاحب الست نقاط، وسيكون الفارق وقتها 12 نقطة مع تبقي ثلاث مباريات فقط للنيجر.

ويواجه المنتخب الجزائري في المجموعة السابعة منافسة قوية من موزمبيق، إذ يحتل "محاربو الصحراء" الصدارة بـ15 نقطة من ست مباريات بعد تحقيق الفوز في خمس وتلقي هزيمة واحدة، وموزمبيق وصيفاً برصيد 12 نقطة بأربعة انتصارات وهزيمتين، وفي المركزين الثالث والرابع يوجد بوتسوانا وأوغندا برصيد تسع نقاط، وغينيا في المركز الخامس بسبع نقاط والصومال أخيراً بنقطة واحدة.

وقد تمتد المنافسة على بطاقة التأهل المباشر بين الجزائر وموزمبيق حتى الجولة الأخيرة، وذلك بسبب خوض المنتخبين لقائهما معاً، وسيعتمد كل منهما على نتائج المنافسين الآخرين في المجموعة لاستغلال أي تعثر لاتساع الفارق وحسم الصعود.

وفي المجموعة الثامنة يجد المنتخب التونسي الذي جمع 16 نقطة منافسة قوية من منتخبي ناميبيا (12 نقطة) وليبيريا (10 نقاط)، والتي تضم غينيا الاستوائية بسبع نقاط ومالاوي بست نقاط، ويتذيل الترتيب منتخب ساوتومي وبرينسيب من دون نقاط.

وقد تمتد المنافسة حتى الجولتين الأخيرتين بين تونس وناميبيا، بسبب فارق الأربع نقاط، إذ مباراتهما معاً المتبقية في الجولة الأخيرة، ولكن في حال تحقيق "نسور قرطاج" الفوز في الثلاثة لقاءات المقبلة سيحسم التأهل من دون النظر لنتائج المنافسين نهائياً.



