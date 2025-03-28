2025-03-28 18:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 194 متاجرًا دوليًا و1365 متاجرًا محليًا بالمخدرات.وقال المتحدث باسم المديرية حسين يوسف التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد ارتباطها بشكل مباشر بوزير الداخلية عبد الأمير الشمري، كبدت المديرية العامة لشؤون المخدرات المتاجرين الدوليين والمحليين منذ تشكيل الحكومة الحالية ولغاية الآن خسائر فادحة وفتكت بهم".وأضاف التميمي، أنه "خلال عام 2025 تم ضبط (2 طن و 156 كيلوغرامًا) مخدرات، وتم إلقاء القبض على (194) متاجرًا دوليًا بالمخدرات و (1365) متاجرًا محليًا بالمخدرات".وأكد التميمي، أن "المديرية لم تكتف محليًا فقط، وإنما ارتقى عملها بعد ارتباطها بوزير الداخلية بمكافحة المخدرات إقليميًا ودوليًا"، مؤكدًا، أن "القادم سيكون أقوى وأشد في ضرب خطوط النقل والتهريب وتجفيف المنابع بأساليب ووسائل حديثة ومتطورة".