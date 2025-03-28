وزير عراقي يحث الخارجية على مفاتحة الأردن بشأن "الفيديو المسيء" (وثيقة)

2025-03-28 18:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعث وزير الشبابوالرياضة احمد المبرقع، يوم الجمعة، رسالة الى وزارة الخارجية العراقية يدعوهم منخلالها الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الهتافات المسيئة من قبل الجمهور الاردنيعلى العراق خلال اللقاء الاخير الذي جمع منتخبي فلسطين والعراق ضمن التصفياتالمؤهلة لكأس العالم.

وذكر المبرقع، مخاطبا الخارجيةالعراقية بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "في الوقت الذي تواجهالمنطقة والشعوب العربية تحديات كبيرة تستدعي التضامن ووحدة الصف ونبذ الخلافات،‏وهذا ما سعينا له من خلال جعل الرياضة أداة من أدوات توحيد الشعوب فوجئنا بصدورهتافات مسيئة لبلدنا وشعبنا من الجماهير الأردنية التي كانت حاضرة في ملعب عمانالدولي في العاصمة الأردنية عمان".

ودعا المبرقع، الى "مفاتحةالجانب الأردني، وبيان موقف العراق والدعوة لمحاسبة السيئين".

وفي وقت سابق وصف نائب رئيسالوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، مقطع الفيديوالمسيء للعراقيين بأنه "مزيف ولا يمت للحقيقة بصلة".

وتداولت صفحات على مواقع التواصلالاجتماعي مقطع فيديو تظهر مجموعة من الجماهير الرياضية الاردنية والفلسطينية ترددهتافات مسيئة للعراقيين عقب المباراة التي جمعت المنتخب الفلسطيني والعراقي في يوم25 من شهر آذار/مارس الجاري في العاصمة عمان ضمن تصفيات كأس العالم.