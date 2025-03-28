"يوم القدس" بشكل مغاير في العراق.. حضور "بسيط" وقيادت غائبة (صور)

2025-03-28 18:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ على غير العادة، شهد إحياء "يومالقدس" تراجعا ملحوظا بعدد المشاركين فيه، وأماكن المسيرات، فضلا عن غيابقادة الفصائل العراقية عنه، وجرى الاكتفاء ببث كلمات مسجلة سابقا، لشخصيات قتلتبقصف إسرائيلي وأمريكي، وخاصة القيادات في حماس الفلسطينية.

وشهدت العاصمة بغداد، إحياء هذا اليوم، عبركرنفال أقيم أمام مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي في شارع فلسطين، بحضور يعتبرمحدودا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث قارب الألفي شخص، وغابت عنه القيادات العليافي الفصائل أو النواب المقربين منها أو أي مسؤول يحمل صفة رسمية، حسب مراسل وكالةشفق نيوز.

وسابقا كان يوم القدس، يقام بحضور رسمي لافتوتمتد مسيراته على مدى طرق طويلة، وترسم الأعلام الأمريكية وسط الطرقات أسفل أقدامالمارة، ومن أبرزها الصور التي انتشرت في الأعوام السابقة، حيث قيادم قادة فيالجيش ووزارة الدفاع، بالسير فوق العلم الأمريكي، ما أثار جدلا حادا.

ويأتي هذا الإحياء "المحدود"، في ظلحديث عن ضغط أمريكي لحل الفصائل المسلحة بشكل سريع، وبعد معلومات وردت بأن الإطارالتنسيقي قرر دمجها في في المؤسسة الرسمية، ومنع أي نشاط لها خارج ضوابط القائدالعام للقوات المسلحة، وهذا بعد تبادل الرسائل بين أمريكا وإيران، وكان جزء منهاهو وقف نشاط الفصائل العراقية.

وفي كركوك، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، أنالعشرات من مكونات كركوك تجمعت بساحة الشهداء في حي تسعين وسط كركوك، إحياءً لذكرىيوم القدس الذي يقام في آخر يوم جمعة من شهر رمضان كل عام، وشارك في المسيرة قوةتابعة للحشد الشعبي.

من جهته، قال احد المشاركين في التجمع ويدعىحسين علي، لوكالة شفق نيوز، إن "المئات من مكونات كركوك تجمع في حي تعسين وسطكركوك رافعين شعارات تندد بأمريكا والكيان الصهيوني المغتصب لأراضي فلسطين".

وتابع أن "إسرائيل تصول وتجول في المنطقةوتضرب في كل مكان تريده ولايمكن لاحد من الدول العربية الاعتراض على ما تقوم به به( امريكا والصهيونية)، أي جبن وأي ذل ضرب الأمة الاسلامية، وأي خذلان يمكن اي يصيبالدول العربية والاسلامية، غزة أبيدت وسكانها يموتون جوعا والجميع يتفرج".

وفي محافظة بابل، خرجت مسيرة أحياء ليوم القدس،رافعة يافطات وشعارات ضد إسرائيل وتطالب بالوقوف مع الشعب الفلسطيني.

ويوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينةالقدس، يجري إحياؤه في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في كل عام، هو حدث سنوي يعارضاحتلال إسرائيل للقدس عاصمة فلسطين، ويجري فيه حشد وإقامة التظاهرات في بعض الدولالعربية والإسلامية.