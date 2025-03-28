أبو رغيف: عازمون على بلورة رؤية إصلاحية تتوخى العدالة التنظيمية والمهنية

2025-03-28 18:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واعشدّد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف، اليوم الجمعة، على أن الهيئة عازمة على بلورة رؤية إصلاحية تتوخى العدالة التنظيمية والمهنية في سوق الاتصالات والإعلام.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف التقى في مقر الهيئة ببغداد رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار أحمد يونس قاسم، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهتين، وتنظيم بيئة العمل التنافسي في قطاع الإعلام والاتصالات".وأضاف البيان، أن "اللقاء تناول مناقشة أهمية ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة في قطاع الاتصالات، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، فضلًا عن دعم الشركات المرخصة الملتزمة بالقوانين واللوائح التنظيمية".وأكّد الجانبان على "ضرورة التكامل في العمل بين الهيئات الحكومية المختصة؛ لضمان بيئة اقتصادية عادلة ومتوازنة، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات، وتطوير البنية التحتية للخدمات الرقمية".وشدّد أبو رغيف على أن "الهيئة عازمة على بلورة رؤية إصلاحية تتوخى العدالة التنظيمية والمهنية في سوق الاتصالات والإعلام"، مشيراً إلى، "أهمية الشراكة مع مجلس المنافسة في متابعة السوق وحماية حقوق المستهلكين".