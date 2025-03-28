لهيب الصيف يمتد.. ربيع مشتعل يمهد الطريق للفصل الأطول والأشد

2025-03-28 19:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقّع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، أن يشهد العراق والمنطقة صيفًا طويلًا وأشد حرارة من المعتاد، في ظل مؤشرات مبكرة لتطرف درجات الحرارة العالمية.

وأوضح عطية، في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، أن "فصل الصيف هذا العام سيكون الأطول والأشد حرارة مقارنة بالسنوات السابقة"، مرجعًا ذلك إلى "ارتفاع درجات الحرارة في فصل الربيع الحالي، والتي تجاوزت معدلاتها الطبيعية، ومن المتوقع أن تستمر كذلك خلال الشهرين المقبلين".

وأشار إلى أن "خرائط التنبؤات طويلة المدى ترسم مسارًا واضحًا لتطرف درجات الحرارة عالميًا، وهو ما يُبقي الحرارة أعلى من معدلاتها حتى شهر تشرين الأول/ نوفمبر 2025".