شجار عنيف في الموصل ينتهي بإصابة 3 أشخاص واعتقال المتورطين

2025-03-28 19:30:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، عن تفاصيل حادثة شجار عنيف في حي التعليم بالجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "أشخاصاً دخلوا في شجار عنيف استخدمت فيه الآلات الحادة في محيط حي التعليم نتيجة خلافات فيما بينهم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية فرضت طوقاً أمنياً في المنطقة واعتقلت ثلاثة من الذين شاركوا في هذا الشجار".

ولفت إلى أنه "تم فتح تحقيق للوقوف على حيثيات الشجار، وأخذ إفادات المصابين تمهيداً لإكمال محاضر الدعاوى بحق المسببين في هذا الشجار، ومن قام بحمل الآلات الحادة واستخدامها في ضرب الثلاثة، ما أدى إلى إصابتهم".