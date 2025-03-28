2025-03-28 20:54:04 - المصدر: ايشان

أكد الخبير المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، أن احتياطي البنك المركزي العراقي من أكبر الاحتياطيات، ويمتلك نوعين، الأول مصدّر من العملة بقرابة ٧٩ مليار دولار، ورصيد آخر تصل قيمته إلى قرابة ١٠٦ مليارات دولار. وقال حنتوش في حديث لـ “إيشان”، إن “البنك المركزي العراقي يمتلك احتياطياً من العملة، بنوعين، الأول مصدّر من العملة بقرابة ٧٩ مليار […]

ظهرت المقالة زيادة الطلب على الدولار تُحرج احتياطات البنك المركزي وتقلق حسابات الدولة أولاً على ايشان.



