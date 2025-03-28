2025-03-28 20:54:04 - المصدر: ايشان

أعربت وزارة الشباب والرياضة العراقية عن استنكارها للهتافات المسيئة التي أطلقت خلال مباراة العراق والأردن في بطولة غرب آسيا، والتي أقيمت على ملعب عمان الدولي في العاصمة الأردنية. وفي بيان صادر عن مكتب وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد المبرقع، أكد أن الرياضة يجب أن تبقى وسيلة لتعزيز الوحدة والتضامن بين الشعوب، وليس أداة لإثارة الفتن […]

ظهرت المقالة وزارة الشباب تطالب بفتح تحقيق بالهتافات المسيئة من الجمهور الأردني أولاً على ايشان.



