2025-03-28 20:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تمكنت القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين، اليوم، من تحرير صبي يبلغ من العمر 12 عاما، كان قد تعرض للاختطاف بعد استدراجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد مصدر أمني لشبكة أخبار الناصرية أن عملية تحرير الصبي تمت بنجاح بعد جهود مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية، حيث كان...

The post القوات الأمنية في صلاح الدين تحرر صبيا مختطفا من أهالي ذي قار تم استدراجه عبر شبكات التواصل الاجتماعي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.