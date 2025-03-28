شمل 26 حيا.. "روناكي" يتوسع في أربيل

2025-03-28 21:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن توسيع مشروع"ڕووناکی" لتوفير الكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة ليشمل ستة أحياءجديدة في مدينة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"الأحياء الجديدة التي شملت بالمشروع، هي، تەیراوە، مستەوفی، كوورانی عەنكاوە،عەنكاوە، صلاح الدين، ومنارة".

وأضافت أن "هذا التوسع يأتي استكمالاً لمراحل المشروع السابقة، حيث تم تزويد عددمن أحياء أربيل بالكهرباء المستمرة، وشملت الأحياء: (شادی، بەهاری نوێ، نازناز، بەختیاری،سەربەستی، كووران، كوردستان، ماجيداوە، رزگاري، بەهار، كرێكاران، آزادي، ڕاستي،نيشتمان، ڕاپەڕين، نەوروز، ماردين، زانياري، تەعجيل، عارەبان، ومنارة). وبهذايرتفع عدد الأحياء المستفيدة من الكهرباء المستمرة إلى 26 حيًا، يستفيد منها حوالي346 ألف مواطن في مدينة أربيل وحدها".

وأكدت وزارة الكهرباء أن "المشروع مستمربالتوسع في جميع أنحاء إقليم كوردستان، حيث يستفيد حالياً 415 ألف مواطن من خدماتالكهرباء المستمرة في 35 حيًا مختلفًا ضمن الإقليم، وتم إيقاف تشغيل حوالي 600مولدة كهربائية خاصة".

ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في الحصول علىالمزيد من المعلومات أو الاستفسار عن خدمات المشروع، إلى "التواصل مع مركزخدمات المشروع ڕووناکی عبر الرقم 1992، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في تشرينالأول/ أكتوبر من العام 2024، عن مشروع (النور = روناكي) بهدف القضاء على مشاكلالكهرباء التي عانت منها الإقليم لعقود من الزمن.