بسبب غموض المحادثات.. تعثر جديد لمساع استئناف تصدير نفط كوردستان

2025-03-28 21:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويتزر، مساء الجمعة، بتعثر مفاوضاتاستئناف تصدير النفط من حقول إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين، قولهما إن "محادثاتاستئناف صادرات النفط الكوردي عبر خط الأنابيب العراقي التركي واجهت عقبة بسبباستمرار عدم الوضوح بشأن المدفوعات والعقود".

وكانت شركة "أبيكور"، وهي تجمع يضم 8 شركات نفطتعمل في إقليم كوردستان العراق، قد أكدت في بيان لها أنها "لن تستأنفالصادرات حتى تقدم بغداد التزاما ثابتا باحترام العقود القائمة وتوفير ضماناتللدفع مقابل الصادرات السابقة والمستقبلية".

وأدى التوقف المستمر منذ عامين إلى توقف تدفق النفط منإقليم كوردستان العراق، إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط.