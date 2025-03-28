هيئة تنفيذ المدن: توجه لإنشاء شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع السكنية

2025-03-28 21:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكدت هيئة تنفيذ المدن الجديدة، اليوم الجمعة، التوجه لإنشاء شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع السكنية، فيما أوضحت آلية تنفيذ المشاريع السكنية وطرحها للتسجيل أمام المواطنين.

وقال رئيس الهيئة حامد عبد حمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك توجهًا لإنشاء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتنفيذ المدن الجديدة، حيث يتم بناء البنية التحتية أولًا، ثم طرح الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين عبر التسجيل الالكتروني وفق آليات منظمة من قبل المجلس الوطني للإسكان".

وأضاف، أنه "كان هناك تحدٍ عن كيفية تخصيص الأراضي، حيث إن أغلب الأراضي في العراق إما زراعية أو حقوق تصرفية أو ملكيات خاصة، ومع ذلك، تم تجاوز هذه المرحلة وحلها في أغلب المدن، حيث تم نقل الملكية إلى البلديات المعنية وتخصيصها لإنشاء المدن الجديدة".

وأوضح، أن "الأراضي التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل رئيس الوزراء في النهروان، تشمل 10 آلاف قطعة أرض مخدومة تبرع بها أحد المستثمرين وهذا الأمر أتى ضمن الشروط التعاقدية بأن يمنح جزء من المشاريع للدولة ويتم توزيعها على المواطنين "، لافتًا إلى، أن "هذا الأسلوب يتم تطويره حاليًا ليشمل باقي المشاريع الاستثمارية لضمان توفر وحدات سكنية متكاملة وبأسعار ميسرة".