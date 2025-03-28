2025-03-28 21:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بانتحار رجل مسن بواسطة بندقية من نوع M4 داخل منزله غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً من مواليد 1968، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاح نوع بندقية M4، داخل منزله في حي العامل".

ولفت إلى أن "الرجل أطلق النار تحت الفك وخرجت الرصاصة من رأسه"، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية توضح أن الحادث كان نتيجة "معاناة الرجل من أمراض نفسية".

وبين المصدر، أن "القوات الأمنية حضرت لمحل الحادث، وقامت بنقل جثة الرجل إلى الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث".