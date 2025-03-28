كركوك.. ضبط 8 شاحنات "مخالفة" ومعدة للتهريب

2025-03-28 21:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم الجمعة،عن اعتقال ثلاثة سواق مع شاحناتهم متورطين بتهريب موارد غذائية غير مرخصة، فيماضبطت شرطة الكمارك خمسة شاحنات محملة بمواد لا تحمل أوراقا قانونية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"مفارز متابعة الطرق النيسمية التابعة الى قيادة شرطة محافظة كركوك تمكنت منضبط 3 عجلات محملة بمواد غير مرخصة ومُعدّة للتهريب أثناء محاولة دخلولها الىالمدينة عبر الطرق النيسمية (الترابية)".

وأضافت أن "الشاحنات كانت محملة بموادمخالفة للشروط الصحية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإيداع سائقيها التوقيفوفق المادة 240 وتسليم العجلات مع حمولتها الى الجهات الرقابية المختصة".

وفي السياق، أكد مصدر في شرطة كمارك كركوك لوكالةشفق نيوز، أن "مفارز الكمارك شمال المحافظة تمكنت من ضبط خمسة شاحنات تحملمواد لا تحمل أوراقا قانونية ويوجد نقص في الموافقات الخاصة بنقل هذه المواد".

وتابع المصدر، أن "الشاحنات تم نقلهما إلىدائرة الكمارك وتم حجزها بصورة قانونية".