صندوق إعمار ذي قار يوضح ملابسات حادث بوابة الناصرية الشمالية ويؤكد استمراره في تنفيذ المشاريع الخدمية

2025-03-28 22:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ممثلة بصندوق إعمار محافظة ذي قار، توضيحا بشأن ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول سقوط بوابة مدينة الناصرية من جهة الشمال باتجاه قضاء الغراف، مؤكدة أن ما تم نشره يفتقر للدقة ويهدف إلى تضليل الرأي العام. وأوضح الصندوق في...

