شرطة ديالى تعتقل متهمين اثنين باغتيال مواطن في المقدادية

2025-03-28 22:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الجمعة، (28 آذار 2025)، اعتقال متهمين اثنين باغتيال مواطن في قضاء المقدادية 40 كم عن مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

ونقل بيان لقيادة الشرطة، تلقته "بغداد اليوم"، عن قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية قوله، انه: "تم الإطاحة باثنين من المتهمين بحادث اغتيال المواطن (خيري محمد شكر) خلال أقل من 24 ساعة بعد عملية البحث والتحري في المقدادية".

وبين، ان "فريقا أمنيا للتحقيق بحادث الاغتيال الذي تم تشكيلة فور وقوع الحادث باشر بجمع الأدلة والتحريات ومراجعة كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث تمكن الفريق الأمني من الوصول الى خيوط الجريمة والقاء القبض على المتورطين بجريمة القتل".

وأشار الى "تقديم الاوراق التحقيقية لقاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق المادة (406) قتل، لينالا جزائهما العادل".



