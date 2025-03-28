تحت قبة السماء.. زخات المطر تروي حكايات نهاية الشتاء في العراق

2025-03-28 22:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، عن توقعات بهطول زخات من الأمطار الرعدية في عدد من مناطق البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، استنادًا إلى صور الأقمار الاصطناعية حتى الساعة 05:20 مساءً.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فرص هطول الأمطار الرعدية ستكون واردة نهار غد السبت في مناطق غرب الأنبار وأقصى شمال البلاد".

وأضافت أن "تأثيرات الحالة الجوية ستمتد يوم الأحد لتشمل مساحات متفرقة من مدن الوسط والغرب والشمال".

وأشار البيان إلى "احتمالية غزارة الأمطار في محافظات نينوى ودهوك وأربيل وكركوك"، داعيًا المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية واتخاذ الحيطة عند تقلبات الطقس.