2025-03-28 23:00:55 - المصدر: ايشان

ثمّن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، موقف الرئيس السوري، أحمد الشرع، مشيدًا ما وصفه بـ”سعيه لتصحيح الأخطاء والعمل على انطلاقة قوية ومتماسكة بين جميع السوريين، بما يسهم في بناء سوريا وحفظ أمنها واستقرارها”: وأكد الأعرجي، في تغريدة عبر منصة “إكس”، أن الأوطان تُعمّر بالوحدة والتماسك المجتمعي، مشددًا على أهمية تجاوز الخلافات من أجل مستقبل […]

ظهرت المقالة قاسم الأعرجي مثمناً استقبال الجولاني لمجموعة من المعممين: انطلاقة قوية أولاً على ايشان.



