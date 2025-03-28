2025-03-28 23:00:55 - المصدر: ايشان

أفادت مصادر خاصة، بأن الاتحاد العراقي لكرة القدم، طلب نقل مباراة منتخبنا الوطني، أمام نظيره الأردني، إلى ملعب محايد أو اللعب بدون جمهور بسبب “الهتافات المسيئة”. وقالت المصادر لـ “إيشان”: “بعد إكماله جمع الفيديوهات و المعلومات الخاصة بالأحداث التي رافقت مباراة الأردن وفلسطين والهتافات الطائفية والعنصرية التي صدرت من جانب مشجعي الأردن في عمان ، […]

ظهرت المقالة رسمياً.. اتحاد الكرة يطلب نقل مباراة العراق والأردن لملعب محايد أولاً على ايشان.



