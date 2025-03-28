الصيف الأطول قادم: يستمر 6 أشهر ودرجات حرارة غير طبيعية

2025-03-28 23:00:55 - المصدر: ايشان

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، أن فصل الصيف لعام 2025 سيكون الأطول والأشد حرارة، نتيجة الارتفاع المبكر في درجات الحرارة خلال فصل الربيع الحالي. وكتب عطية منشوراً عبر صفحته على فيس بوك، أن “درجات حرارة ستسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية، وهذا الاتجاه سيستمر خلال الأشهر المقبلة، ليبقى المعدل أعلى من الطبيعي حتى شهر أكتوبر 2025”. […]

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