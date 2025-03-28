2025-03-28 23:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت السفارة العراقية في دمشق، اليوم لجمعة، (28 آذار 2025)، عن السماح لشريحة معيّنة من السوريين الدخول إلى أراضيه.

وذكر بيان للسفارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس الوزراء، وافق على منح سمات الدخول الى الاراضي العراقية بعد استحصال موافقة مكتب التدقيق الأمني ويتم مفاتحته عن طريق السفارة للفئات المشمولة".

ولفتت الى ان الفئات المشمولة، هي:

1- سورية متزوجة من عراقي ويرغب باصطحابها للعراق.

2- عراقي لديه احد الابوين يحمل الجنسية السورية ويرغب باصطحابه للعراق.

3- سوري متزوج من عراقية ويرغب بمرافقة زوجته الى العراق.

4- سورية متزوجة من عراقي ولديها قاصرين من زوجها السابق يحملون الجواز السوري وهي الوصية عليهم.

ودعت السفارة "المشمولين في هذا الاعلان الى مراجعة القسم القنصلي في السفارة مستصحبين معهم عقد الزواج مصدق مع المستمسكات الثبوتية الأخرى".