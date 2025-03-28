2025-03-28 23:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، مساء الجمعة، تنفيذ طائرات F-16 العراقية ضربة جوية استهدفت مضافة لداعش في صحراء الأنبار، غربي البلاد.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة وبالتنسيق والتعاون مع مديرية الاستخبارات العسكرية، التي سخرت جهدها الفني والميداني رصدت مضافة مهمة للإرهابيين في صحراء الأنبار ضمن قاطع اللواء الثامن الفرقة السابعة في قيادة عمليات الجزيرة".

وأضافت أن "صقور الجو نفذوا ضربة جوية ناجحة بواسطة طائرات F_16، أسفرت في معلومات أولية عن قتل عنصرين من عناصر داعش الإرهابي، أعقب هذه الضربة انفجارات متتالية داخل المضافة ناتجة عن تدمير أسلحة وأعتدة ومعدات مختلفة ومواد لوجستية كانت بداخلها".