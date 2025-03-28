جشع المولدات يطيح بأعضاء لجنتين في محافظة عراقية

2025-03-28 23:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الجمعة، عن توجيهه بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بإعفاء أعضاء لجنة المولدات ولجنة التسعيرة من مهامهم، وذلك عقب عطلة عيد الفطر، على خلفية المشكلات المتكررة والتلكؤ في معالجة أزمة تسعيرة الأمبير، التي أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا في مدينة الموصل.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "القرار يأتي بعد تقييم شامل لأداء اللجنتين خلال الفترة الماضية، حيث ثبت وجود إخفاقات واضحة في التعامل مع ملف المولدات، خاصة ما يتعلق بغياب الشفافية، والتسعيرة غير المنصفة التي أرهقت كاهل المواطنين".

وأضاف أن "إعادة تشكيل اللجنتين ستكون وفق معايير جديدة تضمن الكفاءة والعدالة، بما ينسجم مع مصلحة المواطنين وحقوقهم، وبما يضع حدًا للارتباك الذي رافق ملف المولدات في الأشهر الأخيرة".

وكانت أزمة تسعيرة الأمبير في مدينة الموصل، قد تصاعدت في الأيام الماضية، بعد تحديد سعر 12,250 دينارًا للأمبير الواحد، رغم اعتدال درجات الحرارة وتحسن تجهيز الكهرباء الوطنية، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا.

وعقد مجلس نينوى مؤخرًا اجتماعًا بحضور أعضاء في مجلس النواب والمعنيين بملف الطاقة، لمناقشة التسعيرة وآلية عمل لجان المولدات، وسط انتقادات حادة من قبل المواطنين وأعضاء المجلس على أداء اللجنة الحالية، مما مهّد الطريق لقرار الإقالة.