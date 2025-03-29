المنافذ: ضبط مستلزمات طبية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الجنوبي

2025-03-29 00:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط مستلزمات طبية معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الجنوبي .وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مديرية منفذ ميناء ام قصر الجنوبي، تمكنت من ضبط حاويتين، بعد استحصال موافقة قاضي تحقيق محكمة ام قصر تحتوي على مستلزمات طبية أكثر من 300 الف قنينة (مغذي صوديوم) معدة للتهريب مخبأة خلف مواد ."وأضافت، أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد إلى مركز شرطة كمرك خور عبد الله لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص" .