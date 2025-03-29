المبرقع يدعو الخارجية لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحق هتافات الجماهير الأردنية المسيئة

2025-03-29 00:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع، اليوم الجمعة، وزارة الخارجية العراقية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الهتافات المسيئة من قبل الجمهور الاردني على العراق خلال اللقاء الاخير الذي جمع منتخبي فلسطين والعراق ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.وذكر المبرقع، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في الوقت الذي تواجه المنطقة والشعوب العربية تحديات كبيرة تستدعي التضامن ووحدة الصف ونبذ الخلافات، ‏وهذا ما سعينا له من خلال جعل الرياضة أداة من أدوات توحيد الشعوب فوجئنا بصدور هتافات مسيئة لبلدنا وشعبنا من الجماهير الأردنية التي كانت حاضرة في ملعب عمان الدولي في العاصمة الأردنية عمان".ودعا المبرقع، الى "مفاتحة الجانب الأردني، وبيان موقف العراق والدعوة لمحاسبة السيئين".



