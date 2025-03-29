شروط جديدة لدخول السوريين إلى العراق.. 4 فئات مؤهلة للتقديم

2025-03-29 00:40:12 - المصدر: قناة الاولى

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أعلنت السفارة العراقية في دمشق، اليوم الجمعة، 28 آذار 2025، عن السماح لشريحة معينة من السوريين بالدخول إلى العراق، بعد موافقة رئيس الوزراء واستحصال الموافقة الأمنية اللازمة. تشمل الفئات المشمولة:





سورية متزوجة من عراقي وترغب في اصطحابها إلى العراق. عراقي لديه أحد الوالدين يحمل الجنسية السورية ويرغب في اصطحابه إلى العراق. سوري متزوج من عراقية ويرغب في مرافقة زوجته إلى العراق. سورية متزوجة من عراقي ولديها قاصرين من زوجها السابق يحملون الجواز السوري وهي الوصية عليهم.

ودعت السفارة المعنيين إلى مراجعة السفارة لاستكمال الإجراءات.



