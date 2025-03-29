2025-03-29 01:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، يوم السبت، عن قرار بمنع بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات وألعاب الأطفال التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، وفي مقدمتها مسدسات "الصچم" ومجسمات الأسلحة البلاستيكية.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، عقيل الفريجي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنّ "القرار صدر للحفاظ على أجواء العيد ومنع الإصابات المتكررة التي تُسجَّل كل عام نتيجة استخدام الأطفال للألعاب الخطرة، ولا سيما مسدسات الصچم (مقذوفات البنادق الهوائية) التي قد تؤدّي إلى إصابات جسيمة، خصوصًا في مناطق الوجه والعينين".

يأتي هذا الحظر استجابةً لتقارير طبية وأمنية، تفيد بارتفاع حالات الإصابة الناتجة عن استخدام هذه الألعاب، خاصة خلال الأعياد والمناسبات.

أوضح الفريجي أنّ "القرارات الخاصة بالخطة الأمنية ستُعلَن اليوم السبت، في مؤتمر موسّع يشارك فيه قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة".

وأضاف: "سيتضمّن المؤتمر بحث آليات تسهيل حركة المواطنين خلال أيّام عيد الفطر المبارك، ومنع التداول والبيع غير المصرّح به لهذه الألعاب والمفرقعات، بما يكفل الحفاظ على سلاسة الاحتفالات وديمومة الفرحة خلال هذه المناسبة السعيدة".