فوز اربيل وغاز الجنوب في دوري الطائرة الممتاز

2025-03-29 02:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق اربيل مساء يوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة العاشرة لدوري الطائرة الممتاز، فوزاً مهماً على المقدادية بثلاثة أشواط دون رد وكانت نتيجة أشواط اللقاء كالاتي 24-26 ، 24-26 ، 24-26.

بينما عاد غاز الجنوب بنقاط المباراة الثمينة من الديوانية بعد الفوز على الدغارة بثلاثة أشواط دون مقابل 18-25 ، 17-25 ، 23-25 .

من جانب اخر دعت اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد العراقي للكرة الطائرة ممثلي اندية دوري الدرجة الأولى للحضور الى مقر الاتحاد الكائن في العاصمة بغداد في تمام الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الاثنين الموافق السابع من شهر نيسان المقبل لتحديد آلية ومكان مسابقة دوري الدرجة الاولى.

على ان يتم ارسال الاندية ممثليها بكتاب رسمي يحمل اسم الشخص المخول مستصحباً معه كتاب الموافقة على المشاركة في الموسم الحالي 2025.