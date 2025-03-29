رباعية الارجنتين تطيح بمدرب البرازيل

2025-03-29 08:05:02 - المصدر: واع

متابعة-واعأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إقالة مدرب بلاده دوريفال جونيور بعد هزيمته أمام مضيفه الأرجنتيني 1-4 الثلاثاء الماضي في الجولة الرابعة عشرة من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.وقال الاتحاد البرازيلي في بيان له :"لم يعد دوريفال جونيور مسؤولاً عن المنتخب البرازيلي، تشكره الإدارة وتتمنى له التوفيق في مسيرته".وتولى دوريفال المسؤولية منذ شباط 2024 فقط، لكنه أشرف على مسيرة باهتة للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.وتحتل البرازيل، الفائزة بكأس العالم خمس مرات، المركز الرابع في تصفيات أميركا الجنوبية، بفارق 10 نقاط عن الأرجنتين حاملة اللقب التي ضمنت تأهلها إلى النهائيات العام المقبل.وتتأهل أول ستة منتخبات من أميركا الجنوبية مباشرة إلى النهائيات المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.المصدر : سكاي نيوز