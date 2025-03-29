العراق يستعيد لوحة فنية مفقودة للفنان الراحل أكرم شكري

2025-03-29 09:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع- عدي العباديأعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم السبت، استعادة لوحة فنية مفقودة للفنان الراحل أكرم شكري.وقال مدير القسم التشكيلي في الوزارة قاسم محسن حسان في تصريح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القسم التشكيلي وبالتعاون مع جمارك مطار بغداد الدولي تمكنت من استعادة عمل فني مفقود للمتحف الوطني للفن الحديث من ضمن المجموعة المتحفية للفنان الراحل أكرم شكري بعنوان (المغزل)".وأضاف أنه "تم تشكيل لجنة من الفنانين المختصين في الأعمال المتحفية في دائرة الفنون العامة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار لتأكيد مرجعية العمل الذي فقد منذ العام 2003"، مشيراً الى أن "هذا العمل عاد لبيئته في المتحف الوطني للفن الحديث".ودعا قاسم "المواطنين بالتعاون لاستعادة الأعمال المتحفية الى أن وجدت لديهم الى المتحف الوطني للفن الحديث".