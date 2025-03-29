ديوكوفيتش يصل لنصف نهائي بطولة ميامي للتنس

2025-03-29 09:15:02 - المصدر: واع

متابعة-واعتأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إلى نصف نهائي بطولة ميامي للأساتذة، عقب تغلبه على الأمريكي سيباستيان كوردا.ونجح ديوكوفيتش، المصنف الرابع على البطولة في التفوق على الأمريكي المصنف 24، بمجموعتين دون رد بواقع (6-3)، و(7-6).ويبحث ديوكوفيتش عن التتويج باللقب لفض الشراكة مع أندريه أجاسي، ويصبح أكثر من توج بلقب البطولة في التاريخ، حيث يملكان في رصيدهما 6 ألقاب، كما يستهدف التتويج بلقبه رقم 100 في مسيرته الاحترافية.وبحسب أرقام "أوبتا"، أصبح ديوكوفيتش بعمر 37 عامًا و295 يومًا، أكبر لاعب يصل لنصف نهائي بطولة في الأساتذة، متخطيًا رقم روجر فيدرر بعمر 37 عامًا و222 يومًا في ميامي عام 2019.ومنذ عام 1985، يملك ديوكوفيتش أفضل نسبة بين جميع اللاعبين في بطولتي إنديان ويلز، وميامي معًا بواقع 84,6%، بالفوز في 99 مباراة والخسارة في 18 لقاء.ويضرب ديوكوفيتش موعدًا في نصف النهائي مع وصيف نسخة العام الماضي البلغاري جريجور ديمتروف، وسيكون مجموع عمر اللاعبين 71 عامًا و262 يومًا، وهو الأكبر من نوعه بين اثنين من اللاعبين في نصف نهائي أي بطولة للأساتذة منذ بدء تلك البطولات في عام 1990.المصدر : كورة